Мінрегіон пропонує проектувати ліфти у невисоких житлових будинках

У житлових будинках заввишки чотири і більше поверхів пропонується обов’язково проектувати ліфти.

Відповідна пропозиція міститься у проекті нових ДБН В.2.2-Х:201Х "Житлові будинки. Основні положення", повідомляється на сайті Мінрегіону.

Як зазначив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе у Facebook, "досі у наших ДБН щодо житлових будинків містяться застарілі норми щодо проектування ліфтів". Зокрема, передбачено обов’язкове їх встановлення у будинках заввишки від 5 поверхів.

Тому наразі міністерство розглядає можливість оновити застарілі норми.

"Рекомендувати проектувати ліфти у нових житлових будинках вище 3-х поверхів, а для будинків вище 4-х поверхів зробити це обов’язковою вимогою", — зазначив заступник профільного міністра.

Нагадаємо:

Раніше в уряді запропонували будувати лише енергоефективне житло.

Також у країні запровадили нові технології освітлення приміщень. А на експлуатованих дахах ТРЦ та інших громадських будівель, як зазначалось раніше, можуть з'явитися парковки.

Окрім того, усі нові громадські будівлі в Україні планують обладнати металодетекторами.