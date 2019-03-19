Мінрегіон пропонує проектувати ліфти у невисоких житлових будинках
У житлових будинках заввишки чотири і більше поверхів пропонується обов’язково проектувати ліфти.
Відповідна пропозиція міститься у проекті нових ДБН В.2.2-Х:201Х "Житлові будинки. Основні положення", повідомляється на сайті Мінрегіону.
Як зазначив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе у Facebook, "досі у наших ДБН щодо житлових будинків містяться застарілі норми щодо проектування ліфтів". Зокрема, передбачено обов’язкове їх встановлення у будинках заввишки від 5 поверхів.
Тому наразі міністерство розглядає можливість оновити застарілі норми.
"Рекомендувати проектувати ліфти у нових житлових будинках вище 3-х поверхів, а для будинків вище 4-х поверхів зробити це обов’язковою вимогою", — зазначив заступник профільного міністра.
Нагадаємо:
Раніше в уряді запропонували будувати лише енергоефективне житло.
Також у країні запровадили нові технології освітлення приміщень. А на експлуатованих дахах ТРЦ та інших громадських будівель, як зазначалось раніше, можуть з'явитися парковки.
Окрім того, усі нові громадські будівлі в Україні планують обладнати металодетекторами.
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