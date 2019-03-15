Новини дня: ціни на газ, помилково нараховані штрафи, аеропорт в Ужгороді

Про ціни на газ: Прем’єр-міністр Володимир Гройсман ініціює "робочу дискусію" з Міжнародним валютним фондом для обговорення питання доцільності подальшого підвищення ціни на газ для населення.

Про штрафи: За 2017-2019 роки юристи ДП "Укрспирт" довели у судах, що Державна фіскальна служба помилково нарахувала підприємству у 200 раз більше штрафних санкцій.

Про податки: У минулому році платники задекларували майже 100 мільярдів гривень податку на прибуток — на 14,2 мільярда гривень більше, ніж роком раніше.

Про аеропорти: Аеропорт Ужгород відновив обслуговування регулярних рейсів, які не виконувалися сюди з літа 2016 року.

Про причини падіння гривні: Виплата АТ "Укрзалізниця" 175 мільйонів доларів в якості погашення частини єврооблігацій не спричинила за собою падіння курсу гривні, стверджують у компанії.

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Золоті квадрати: cкільки забудовники заробляють на квартирах

Скільки коштує звести багатоповерхівку? За підрахунками урядовців — близько 12 тисяч гривень за квадратний метр. Чи відповідає це дійсності і якою є реальна націнка забудовника?