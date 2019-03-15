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"Укрзалізниця" заперечує, що обвалила гривню

П'ятниця, 15 березня 2019, 17:44
 

Виплата АТ "Укрзалізниця" 175 мільйонів доларів в якості погашення частини єврооблігацій не спричинила за собою падіння курсу гривні, стверджують у компанії.

Про це йдеться у заяві "Укрзалізниці".

"З 175 млн доларів на міжбанку компанія придбала лише 55 млн доларів, причому це робилося декількома траншами, що при сьогоднішній ємності валютного ринку України в межах 270-400 млн доларів щодня не могло істотно вплинути на курс національної валюти", - відзначили у компанії .

В УЗ також звернули увагу, що певні коливання на валютному ринку спостерігалися і до, і після виходу компанії з покупкою на міжбанк.

В "Укрзалізниці" припустили, що валютні коливання могли стати наслідком збігу інших факторів.

Як повідомила Liga.net, експерти стверджують, що саме операції "Укрзалізниці" обвалили гривнюЩоб підтримати гривню, НБУ навіть довелося два дні поспіль виходити на міжбанк з найбільшими в цьому році продажами долара.

Гривня різко подешевшала вперше з середини лютого: долар на міжбанку наблизився до позначки 27 грн за долар, євро - знову дорожче 30 грн.

Економічна правда

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Укрзалізниця валюта

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