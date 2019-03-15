"Укрзалізниця" заперечує, що обвалила гривню

Виплата АТ "Укрзалізниця" 175 мільйонів доларів в якості погашення частини єврооблігацій не спричинила за собою падіння курсу гривні, стверджують у компанії.

Про це йдеться у заяві "Укрзалізниці".

"З 175 млн доларів на міжбанку компанія придбала лише 55 млн доларів, причому це робилося декількома траншами, що при сьогоднішній ємності валютного ринку України в межах 270-400 млн доларів щодня не могло істотно вплинути на курс національної валюти", - відзначили у компанії .

В УЗ також звернули увагу, що певні коливання на валютному ринку спостерігалися і до, і після виходу компанії з покупкою на міжбанк.

В "Укрзалізниці" припустили, що валютні коливання могли стати наслідком збігу інших факторів.

Як повідомила Liga.net, експерти стверджують, що саме операції "Укрзалізниці" обвалили гривню. Щоб підтримати гривню, НБУ навіть довелося два дні поспіль виходити на міжбанк з найбільшими в цьому році продажами долара.

Гривня різко подешевшала вперше з середини лютого: долар на міжбанку наблизився до позначки 27 грн за долар, євро - знову дорожче 30 грн.

Економічна правда