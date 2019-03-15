У 2018 році платники задекларували майже 100 мільярдів податку на прибуток

За 2018 рік платники задекларували 97,55 мільярдів гривень податку на прибуток, що на 17%, або на 14,2 мільярда гривень більше, ніж роком раніше (83,3 мільярда).

Про це на своєму сайті повідомляє Державна фіскальна служба.

Усього в 2018 році було подано 304 тисяч декларацій.

Зокрема, за IV квартал минулого року нараховано 30 млрд грн податку на прибуток (без НАК "Нафтогаз України"). Це на 18%, або на 4,6 млрд грн перевищило суму нарахувань IV кварталу 2017 року.

У ДФС зазначили, що найбільші суми нарахувань за останній квартал 2018 року задекларували платники Офісу великих платників та м.Києва.

"Платниками, які обслуговуються в Офісі великих платників, задекларовано до сплати 63,7% від загальної суми податку на прибуток, що складає майже 20,8 млрд грн, у ГУ у м. Києві – 15,2%, або майже 5 млрд грн", — додали у прес-службі.

Загальна сума отриманих суб’єктами господарювання доходів за минулий рік склала майже 9,5 трлн грн.

"Це на 1,3 трлн грн більше, ніж у 2017 році", — підкреслили у ДФС.

Водночас, зазначається у повідомленні, в Україні спостерігається "адекватний темп росту податку при рості доходів".

"При темпі росту доходів 116,2% темпи росту податку складають 117%", — резюмували в ДФС.

Нагадаємо:

За 2018 рік великими платниками задекларовано 77,4 млрд грн податку на прибуток, що на 6,7 мільярда або на 9,5% більше від фактичних нарахувань за аналогічний період минулого року.

Усього за минулий рік українці задекларували 73,1 мільярда гривень доходу, отриманого у 2017 році, що на 9,9 мільярда, або на 16% більше, ніж у попередньому році.

Водночас на початку року в Міністерстві фінансів зазначали, що у 2018 році уряд зібрав менше податків, ніж планував.