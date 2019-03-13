Облігації уряду США та акції Apple допустили до торгів в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила допуск казначейських нот уряду США до торгів в Україні.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Комісія прийняла рішення про допуск облігацій U.S. Treasury notes (ISIN US9128283U26).

За даними FinClub, це облігації з погашенням 31 січня 2023 року. Їх номінал - 100 доларів, а прибутковість - 2,375%. Зараз вони котируються за ціною 99,77 доларів.

Також комісія прийняла рішення щодо допуску акцій корпорації Aple (код ISIN – US0378331005) до обігу на території України.

Нагадаємо, ціна на акції Apple в Україні буде вищою, ніж в США, через комісію брокера.

Торговий оборот на українських фондових майданчиках в 2018 році становив 260,866 мільярдів гривень, що на 26,8% більше, ніж роком раніше.

Нещодавно Приватбанк отримав ліцензію для торгівлі цінними паперами.

На початку березня українські біржові брокери отримали змогу працювати онлайн.