Облігації уряду США та акції Apple допустили до торгів в Україні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила допуск казначейських нот уряду США до торгів в Україні.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Комісія прийняла рішення про допуск облігацій U.S. Treasury notes (ISIN US9128283U26).
За даними FinClub, це облігації з погашенням 31 січня 2023 року. Їх номінал - 100 доларів, а прибутковість - 2,375%. Зараз вони котируються за ціною 99,77 доларів.
Також комісія прийняла рішення щодо допуску акцій корпорації Aple (код ISIN – US0378331005) до обігу на території України.
Нагадаємо, ціна на акції Apple в Україні буде вищою, ніж в США, через комісію брокера.
Торговий оборот на українських фондових майданчиках в 2018 році становив 260,866 мільярдів гривень, що на 26,8% більше, ніж роком раніше.
Нещодавно Приватбанк отримав ліцензію для торгівлі цінними паперами.
На початку березня українські біржові брокери отримали змогу працювати онлайн.
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