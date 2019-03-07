Українські біржові брокери отримали змогу працювати онлайн

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків відповідно до стандартів ЄС врегулювала надання професійними торговцями цінними паперами послуг своїм клієнтам онлайн.

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

Відтепер ліцензовані професійні торговці можуть пропонувати своїм клієнтам програмні продукти для дистанційного обслуговування після сертифікації їх в НКЦПФР. Комісія перевірятиме програмні рішення (ПО, застосунки, системи прямого доступу "клієнт-біржа") на відповідність стандартам кібербезпеки та дотримання прав інвестора.

Користувачі таких програмних рішень отримають можливість дистанційно укладати договори, передавати брокеру замовлення на купівлю/продаж фінансових інструментів, отримувати потрібну для ухвалення інвестиційних рішень інформацію.

Крім цього, торговці можуть надавати в користування кваліфікованим клієнтам свій віддалений доступ до електронної торговельної системи фондової біржі. В результаті, такий клієнт зможе самостійно та в реальному часі брати участь в торгах, тобто подавати заявки на купівлю/продаж безпосередньо під час торгів.

У НКЦПФР підкреслили, що нововведення підвищать рівень зручності та ефективності інвестиційної діяльності. Також нададуть можливість розширити коло інвесторів й сприятимуть пожвавленню операцій з доступними якісними фінансовими інструментами.

"Ми очікуємо суттєвого пожвавлення операцій з надійними та ліквідними цінними паперами через прихід на ринок нових інвесторів, з широкого масового сегменту. Дієві та захищені online рішення сприятимуть інвестуванню населення, зокрема, у державні боргові зобов’язаня (ОВДП)", - прокоментував голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

Нагадаємо, торговий оборот на українських фондових майданчиках в 2018 році становив 260,866 мільярдів гривень, що на 26,8% більше, ніж роком раніше.

Нещодавно Приватбанк отримав ліцензію для торгівлі цінними паперами.

Економічна правда