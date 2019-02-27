Акції Apple вперше продаватимуть в Україні
Український брокер цінних паперів БТС Брокер завів в Україну перший пакет акцій компанії Apple.
Про це повідомив Liga.net голова правління Нацдепозитарію України Міндаугас Бакас.
Зараз брокер отримує дозвіл у Нацкомісії з цінних паперів на допуск паперів "яблучної" корпорації до обігу на українському фондовому ринку.
"Частину перевірки взяв на себе НДУ, на минулому тижні ми вже передали пакет документів до НКЦПФР. У найближчі дні очікуємо, що дозвіл буде отримано", - зазначив Бакас.
Паралельно з цим акції потрібно зарахувати на рахунок НДУ в міжнародному депозитарії Clearstream. Бакас не уточнив, скільки саме акцій реєструє брокер.
Ціна в Україні буде вищою, ніж в США, через комісію брокера.
Зараз вартість однієї акції Apple на американській біржі NASDAQ складає 174,3 долара.
Нагадаємо, восени 2019 року компанія Apple збирається випустити три нові моделі iPhone.
В 2013 році Apple посів перше місце у рейтингу найдорожчих брендів і залишається там до сих пір.
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