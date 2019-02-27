Акції Apple вперше продаватимуть в Україні

Український брокер цінних паперів БТС Брокер завів в Україну перший пакет акцій компанії Apple.

Про це повідомив Liga.net голова правління Нацдепозитарію України Міндаугас Бакас.

Зараз брокер отримує дозвіл у Нацкомісії з цінних паперів на допуск паперів "яблучної" корпорації до обігу на українському фондовому ринку.

"Частину перевірки взяв на себе НДУ, на минулому тижні ми вже передали пакет документів до НКЦПФР. У найближчі дні очікуємо, що дозвіл буде отримано", - зазначив Бакас.

Паралельно з цим акції потрібно зарахувати на рахунок НДУ в міжнародному депозитарії Clearstream. Бакас не уточнив, скільки саме акцій реєструє брокер.

Ціна в Україні буде вищою, ніж в США, через комісію брокера.

Зараз вартість однієї акції Apple на американській біржі NASDAQ складає 174,3 долара.

Нагадаємо, восени 2019 року компанія Apple збирається випустити три нові моделі iPhone.

В 2013 році Apple посів перше місце у рейтингу найдорожчих брендів і залишається там до сих пір.