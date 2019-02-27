Всі розділи
Укр / Рус

Акції Apple вперше продаватимуть в Україні

Середа, 27 лютого 2019, 18:55
 

Український брокер цінних паперів БТС Брокер завів в Україну перший пакет акцій компанії Apple.

Про це повідомив Liga.net голова правління Нацдепозитарію України Міндаугас Бакас.

Зараз брокер отримує дозвіл у Нацкомісії з цінних паперів на допуск паперів "яблучної" корпорації до обігу на українському фондовому ринку.

"Частину перевірки взяв на себе НДУ, на минулому тижні ми вже передали пакет документів до НКЦПФР. У найближчі дні очікуємо, що дозвіл буде отримано", - зазначив Бакас.

Паралельно з цим акції потрібно зарахувати на рахунок НДУ в міжнародному депозитарії Clearstream. Бакас не уточнив, скільки саме акцій реєструє брокер.

Ціна в Україні буде вищою, ніж в США, через комісію брокера.

Зараз вартість однієї акції Apple на американській біржі NASDAQ складає 174,3 долара.

Нагадаємо, восени 2019 року компанія Apple збирається випустити три нові моделі iPhone.

В 2013 році Apple посів перше місце у рейтингу найдорожчих брендів і залишається там до сих пір.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

фондовий ринок Apple

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Обсяг торгів на фондовому ринку за рік перевищив 260 мільярдів 14 лютого 2019, 19:11
Купити квартиру нелегко, але можливо. Як накопичити на власне житло 26 січня 2019, 11:00
Головні ризики для світової економіки. Чого найбільше бояться фінансисти у 2019 8 січня 2019, 09:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті