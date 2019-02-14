Обсяг торгів на фондовому ринку за рік перевищив 260 мільярдів

Торговий оборот на українських фондових майданчиках в 2018 році становив 260,866 мільярдів гривень, що на 26,8% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомила Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Обсяг торгів облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) зріс на 29,6% - до 245,733 млрд грн. Обсяг торгів корпоративними облігаціями зріс на 67,8% - до 10,267 млн ​​грн, іншими цінними паперами знизився на 27,4% - до 3,685 млрд грн, акціями впав в 4,3 рази - до 1,18 млрд грн.

За підсумками року регулятор зареєстрував випуски акцій на 22,264 млрд грн, тоді як роком раніше - 324,84 млрд грн. Обсяг випуску облігацій в 2018 році зріс до 15,458 млрд грн з 8,35 млрд грн в 2017 році.

"Сьогодні ми можемо побачити справжнє обличчя українського фондового ринку. Без сміттєвих паперів та схематозу. Після десятиліть їхнього домінування на ринку інакше бути й не могло, що майже 95% операцій зараз – це угоди з державними цінними паперами", - заявив глава НКЦБФР Тимур Хромаєв.

Глава регулятора також наголосив на необхідності прийняття законопроектів (№2413, №6303, №9035), які забезпечать ринку потрібну прозорість, захист інвестицій і правила.

"Наш фондовий ринок, як бачимо, аж ніяк не джерело залучення грошей для розвитку бізнесу. Поширені раніше активи були далекі від своєї інвестиційної суті, вони служили лише інструментами в сумнівні операції. Але ринок готовий до подальшого розвитку. Все, що для цього потрібно - прийняти давно внесені законопроекти, які забезпечать ринку потрібну прозорість, захист і правила ", - підсумував Хромаєв.

Нагадаємо, за три роки Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупинила обіг в Україні сміттєвих цінних паперів у обсязі 1 трильйон гривень.