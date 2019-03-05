Приватбанк отримав ліцензію для торгівлі цінними паперами

Приватбанк отримав ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на ведення професійної діяльності на фондовому ринку - торгівлі цінними паперами.

Про це йдеться у повідомленні НКЦПФР.

"Національна комісія з цінних паперів та фондовий ринок вирішила видати акціонерному товариству ПриватБанк ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу (керівництво процесом випуску і розподілу цінних паперів - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, заяву про надання відповідної ліцензії ПриватБанк подав до Нацкомісії 29 грудня 2018 року. Рішення про надання ліцензії НКЦПФР прийняла 28 лютого 2019 року.

"Вихід найбільшого держбанку на ринок андеррайтингу розширює доступ суб'єктів господарювання до ринку запозичень для фінансування розвитку і капітальних інвестицій. Банк планує надавати послуги з випуску цінних паперів як корпоративним клієнтам, так і місцевим громадам по організації випуску облігацій місцевої позики", - заявили в банку.

Нагадаємо, торговий оборот на українських фондових майданчиках в 2018 році становив 260,866 мільярдів гривень, що на 26,8% більше, ніж роком раніше.