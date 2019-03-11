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Tesla вирішила зробити дорогі моделі ще дорожчими

Понеділок, 11 березня 2019, 11:09
 

Американська Tesla Inc. оголосила про підвищення цін на більш дорогі моделі своїх електромобілів Model S і Model X по всьому світу приблизно на 3%.

Про це йдеться в повідомленні Tesla, передає "Інтерфакс-Україна".

Рішення дозволить залишити відкритими більше число магазинів компанії, ніж було заплановано раніше.

Зміни не торкнуться заявленої вартості бюджетної Model 3 в 35 тис доларів. До 18 березня покупці можуть зробити замовлення на електромобілі за старими цінами.

Минулого місяця Tesla оголосила про те, що почне закривати свої магазини і перейде до продажу машин тільки через інтернет.

Тепер Tesla заявила про закриття тільки половини із загального числа магазинів, які планувалося ліквідувати.

Нагадаємо:

Tesla представить свій кросовер Model Y 14 березня у Лос-Анжелесі.

Нова модель буде приблизно на 10% більшою за седан Model 3 і приблизно на стільки ж дорожчою.

Китайці видали Tesla кредит на 521 мільйон доларів на завод у Шанхаї.

У грудні Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.

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Tesla автомобілі

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