Tesla вирішила зробити дорогі моделі ще дорожчими

Американська Tesla Inc. оголосила про підвищення цін на більш дорогі моделі своїх електромобілів Model S і Model X по всьому світу приблизно на 3%.

Про це йдеться в повідомленні Tesla, передає "Інтерфакс-Україна".

Рішення дозволить залишити відкритими більше число магазинів компанії, ніж було заплановано раніше.

Зміни не торкнуться заявленої вартості бюджетної Model 3 в 35 тис доларів. До 18 березня покупці можуть зробити замовлення на електромобілі за старими цінами.

Минулого місяця Tesla оголосила про те, що почне закривати свої магазини і перейде до продажу машин тільки через інтернет.

Тепер Tesla заявила про закриття тільки половини із загального числа магазинів, які планувалося ліквідувати.

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