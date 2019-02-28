Холдинг Веревського збільшив прибуток на 83%

Одна з найбільших українських аграрних груп "Кернел" в першому півріччі 2019 фінансового року отримала 164 мільйони доларів чистого прибутку, що на 83% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться у фінансовому звіті на сайті компанії.

Виручка "Кернел" в липні-грудні 2018 року збільшилася в 2,1 рази - до 2,25 млрд доларів.

Операційний прибуток компанії збільшився в 2,4 рази - до 193,4 млн, EBITDA - в 1,9 рази, до 229,9 млн доларів.

Дохід групи від переробки олійних збільшився на 9% - до 736,5 млн доларів, від інфраструктурного сегмента і продажів виріс в 4,2 рази, до 1,74 млрд доларів, від рослинництва - на 22%, до 342,5 млн доларів.

Компанія планує в 2019 ФР (липень-2018 - червень-2019) переробити 3,1 млн тонн соняшнику, експортувати 6-6,2 млн тонн зерна, йдеться у звіті.

Нагадаємо:

У лютому "Кернел" отримав 48 мільйонів доларів довгострокового кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку, а також 8 мільйонів доларів кредиту від Фонду чистих технологій на будівництво чотирьох ТЕЦ на соняшниковому лушпинні.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) затвердив у вересні 2018 року видачу "Кернелу" довгострокового фінансування в розмірі до 250 млн доларів.

У лютому "Кернел" купив 100% акцій залізничного оператора "Рейл Транзит Карго Україна" ("РТК Україна") за 64 мільйони доларів.

Раніше компанія Веревського запустила альтернативу "Укрзалізниці". Замість того, щоб подавати заявки на вивезення зерна "Укрзалізниці", компанія запропонувала агрокомпаніям формувати потяги самостійно за допомогою онлайн-платформи.

Кернел - найбільший в світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Свою продукцію "Кернел" експортує більш ніж в 60 країн світу.

Економічна правда