Холдинг Веревського купив найбільшого після "Укрзалізниці" власника зерновозів
Агрохолдинг Андрія Веревського "Кернел" купив 100% акцій залізничного оператора "Рейл Транзит Карго Україна" ("РТК Україна") за 64 мільйони доларів.
Про це повідомляється на сайті Варшавської фондової біржі.
З урахуванням оборотного капіталу і чистого боргу, "Кернел" виплатив 49 млн доларів за покупку залізничного оператора, решта буде погашена при досягненні певних умов.
Очікується, що придбання дасть приріст EBITDA на 20 млн доларів на рік і зменшить витрати "Кернел" на логістику, а також забезпечить безперебійну та ефективну доставку зерна з внутрішніх сховищ у порти. Відзначається, що обсяги експорту збільшаться після введення компанією в експлуатацію терміналу TransGrainTerminal в Чорноморському порту.
Нагадаємо:
Раніше компанія Веревського запустила альтернативу "Укрзалізниці". Замість того, щоб подавати заявки на вивезення зерна "Укрзалізниці", компанія запропонувала агрокомпаніям формувати потяги самостійно за допомогою онлайн-платформи.
У кінці жовтня 2018 року Верховна Рада відхилила законопроект про появу приватних локомотивів на залізниці.
Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов вважає, що залучення приватної тяги може поховати "Укрзалізницю".
Економічна правда
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