Холдинг Веревського купив найбільшого після "Укрзалізниці" власника зерновозів

Агрохолдинг Андрія Веревського "Кернел" купив 100% акцій залізничного оператора "Рейл Транзит Карго Україна" ("РТК Україна") за 64 мільйони доларів.

Про це повідомляється на сайті Варшавської фондової біржі.

З урахуванням оборотного капіталу і чистого боргу, "Кернел" виплатив 49 млн доларів за покупку залізничного оператора, решта буде погашена при досягненні певних умов.

Очікується, що придбання дасть приріст EBITDA на 20 млн доларів на рік і зменшить витрати "Кернел" на логістику, а також забезпечить безперебійну та ефективну доставку зерна з внутрішніх сховищ у порти. Відзначається, що обсяги експорту збільшаться після введення компанією в експлуатацію терміналу TransGrainTerminal в Чорноморському порту.

Нагадаємо:

Раніше компанія Веревського запустила альтернативу "Укрзалізниці". Замість того, щоб подавати заявки на вивезення зерна "Укрзалізниці", компанія запропонувала агрокомпаніям формувати потяги самостійно за допомогою онлайн-платформи.

У кінці жовтня 2018 року Верховна Рада відхилила законопроект про появу приватних локомотивів на залізниці.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов вважає, що залучення приватної тяги може поховати "Укрзалізницю".

Економічна правда