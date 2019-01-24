Компанія Веревського придумала альтернативу "Укрзалізниці"

У компанії "Кернел" Андрія Веревського знайшли спосіб, як вирішити логістичні проблеми агрокомпаній.

Про це пише Liga.net.

Замість того, щоб подавати заявки на вивезення зерна "Укрзалізниці", компанія Веревського пропонує колегам по бізнесу формувати потяги самостійно.

При розподілі техніки Укрзалізниця віддає пріоритет великим об'єктам, на яких можна відразу завантажити рухомий склад з 54 вагонів. Зерносховищ з такою потужністю в Україні тільки 70 з майже 900.

Проект допоможе виробникам зменшити збитки через брак вагонів "Укрзалізниці", відзначає директор з логістики "Кернел" Микола Мірошниченко. Перший спільний потяг з 53 вагонів-зерновозів відправився в порт Чорноморськ по новому маршруту в кінці минулого тижня. Планується, що потяг буде курсувати в залежності від заявок трейдерів.

Ядро проекту - онлайн-платформа Transithub. Вона дозволяє учасникам аграрного ринку доповнювати маршрут поїзда зупинками на зручних для них залізничних станціях.

Система допоможе заощадити час, впевнені у "Кернел". У пілотному поїзді всі вагони завантажили за 30 годин - на 18 годин швидше за норму.

Поки новою опцією скористалися лише два гравці - сам Кернел і Almeida Group. Готові співпрацювати з колегами в Астарті Віктора Іванчика, МХП Юрія Косюка і компанії Агропросперіс. Розглядає можливість участі в проекті міжнародний трейдер Суффле Агро, запевнили в Українській зерновій асоціації.

Склад формують як з вагонів Центру транспортної логістики (входить в структуру УЗ), так і з власного вагонного парку Кернела.

Нагадаємо, в кінці жовтня Верховна Рада відхилила законопроект про появу приватних локомотивів на залізниці.

Виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов вважає, що залучення приватної тяги може поховати "Укрзалізницю".