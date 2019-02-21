Новини дня: про розмитнення "євроблях", ремонт доріг та запуск ОПЗ

Про розмитнення "євроблях". Власники автомобілів на єврономерах, які не оформлять українську реєстрацію до 24 травня 2019 року, повинні будуть або вивезти їх з України, або продати на запчастини.

Про ремонт доріг. Державне агентство автомобільних доріг почало обстеження автомобільних доріг, основні будівельні роботи за якими були виконані в попередні роки.

Про найдорожчі "євробляхи". У Державній фіскальній службі склали Топ-5 найдорожчих "євроблях", власники яких скористалися пільговим режимом розмитнення.

Про вугілля з ОРДЛО. У 2018 році Білорусь експортувала до України кам'яного вугілля на 50,36 мільйона доларів, що у 798 разів більше, ніж у 2017 році.

Про "стіну Яценюка". Державна прикордонна служба відмовляється оприлюднювати контракти зі зведення фортифікаційних споруд в рамках проекту "стіна Яценюка" протягом 2015-2018 років, посилаючись на державну таємницю.

Про передачу ОПЗ "Нафтогазу". Влада розглядає декілька механізмів для запуску безперебійної роботи ПАТ "Одеський припортовий завод".

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Кінець пільгового періоду розмитнення "євроблях". Що далі

Перехідний період розмитнення авто з іноземною реєстрацією досяг свого екватора. ЕП підбиває проміжні підсумки та розповідає, що буде далі.

Вийти з тіні: чи є життя без Пенсійного фонду

Контрольні органи стверджують, що детінізація зарплат відбулася завдяки їх перевіркам та штрафам. Насправді адміністративний тиск лише погіршує становище бізнесу. Без цих органів нічого поганого не станеться.