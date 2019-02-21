ДПСУ засекретила контракти по "стіні Яценюка"

Державна прикордонна служба України відмовляється оприлюднювати контракти зі зведення фортифікаційних споруд в рамках проекту "стіна Яценюка" протягом 2015-2018 років, посилаючись на державну таємницю.

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на листи ДПСУ.

Разом з тим, серед генеральних підрядників зі зведення фортифікацій на кордоні з Російською Федерацією залишається ТОВ "Будцентр Витязь", директору та засновнику якого ще в 2017 році НАБУ висунуло підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах та підробці документів.

В листі, датованому листопадом 2018 року, Держприкордонслужба перерахувала 9 компаній, які облаштовували кордон. Окрім згаданого ТОВ "Будцентр Витязь", це ДП "Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури", ТОВ "ТИТАН-БУД", ТОВ "Скорпіон РП", корпорація "Укртрансбуд", ТОВ "ПМК-121", ТОВ "ТЕХНОІЗОЛ БУД", ТОВ Фірма "Констракшн Груп Інтернешнл", яка знаходиться в офіційному "чорному списку" Антимонопольного комітету через порушення на тендерах, та ДП "Фаворіт-ОПТ", яке належить родині народного депутата Борислава Розенблата.

У листі цього місяця в ДПСУ повідомили, що План інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону у 2019 році не передбачає будівництво нових фортифікаційних споруд вздовж "стіни Яценюка".

Нагадаємо, ТОВ "Будцентр Витязь" фігурує у розслідуванні детективів Національного антикорупційного бюро незаконного використання державних коштів у розмірі 16,68 млн грн.

У Держбюджеті на 2019 рік за бюджетною програмою "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону" закладено видатки загального фонду у сумі 400 млн грн. Минулого року за даною програмою витратили 500 мільйонів.

Раніше Рахункова палата повідомила, що частини державного кордону приватизовані третіми особами та держструктурами, через що немає можливості облаштування державного кордону. Однак на додатковий запит проекту "Марлін" в палаті повідомили, що аудиторський звіт щодо ефективності витрачання коштів за проектом "Стіна" від 26 червня 2018 року є також таємницею.

На початку лютого речник Держприкордонслужби Олег Слободян заявив, що облаштування кордону майже завершене у Харківській області, що становить 30% від усієї споруди. Проект "Стіна" планують завершити до 2021 року.

Голова Комітету виборців України розглядає нещодавній візит екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, який зараз не обіймає жодної держпосади, до харківської ділянки будівництва проекту "Стіна" на кордоні з РФ разом з Арсеном Аваковим як політичну рекламу.