В "Укравтодорі" розповіли, чому руйнується траса Київ—Одеса

Державне агентство автомобільних доріг почало обстеження автомобільних доріг, основні будівельні роботи за якими були виконані в попередні роки.

Про це розповів в інтерв'ю Delo.ua в.о. голови "Укравтодору" Славомір Новак.

"Це окрема тема - якість виконаних робіт в попередні роки. Зокрема, на дорогах М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп. Ми почали обстеження на М-05. Виявилося, що ця дорога тримається за рахунок покриття, тоді як основи на деяких ділянках немає взагалі", - сказав Новак.

Він також зазначив, що гарантія на цю дорогу була тільки 1 рік. Тому наразі найпроблемніші ділянки тимчасово закриваються "картами" (великими латками з асфальту - ред). Це дозволить забезпечити проїзд на строк до трьох років.

На капітальний ремонт дороги М-05 по всій протяжності поки немає коштів. Тому в поточному році частину дороги Київ-Одеса ремонтуватимуть за рахунок окремої бюджетної програми GO Highway, в рамках якої почнеться ремонт коридору в Черкаській області - від кордону на південь.

"Також починаємо завершувати роками незавершені проекти. В Одеській області плануємо ремонт моста через Хаджибейський лиман, де роботи були заморожені в 2008 році", - зазначив Новак.

За рахунок залучених раніше коштів Міжнародних фінансових організацій та за рахунок економії 50 млн євро з попередніх проектів ведеться капітальний ремонт М-05 в межах Київської області.

Нагадуємо:

Попередній етап масштабних ремонтних робіт на трасі Київ-Одеса почався влітку 2013 року.

Євген Прусенко, який тоді очолював "Укравтодор", заявляв, що "критичні зауваження автомобілістів на рахунок цієї дороги стосуються в основному ділянки Київ-Жашків, який фактично не ремонтувався близько 30 років".

Він тоді нагадував, що в 2004 році ділянку Жашків-Червонознам'янка був капітально відновлений.

Ремонт дороги в 2013 році фінансувався за рахунок бюджетних грошей, а також кредитних коштів ЄБРР та Європейського інвестиційного банку.

Відкриття траси Київ-Одеса після капітального оновлення відбулося в жовтні 2004 року. Тоді її називали першим українським автобаном.