Боротьба з пластиковими відходами підірве попит на нафту — FT

Глобальний тренд з боротьби проти пластикових відходів суттєво знизить попит на нафту.

Про це пише Financial Times.

"Кафе та ресторани відмовляються від пластикових соломинок, магазини - від одноразових пакетів, в багатьох країнах приймаються закони про обмеження одноразової упаковки в різних сферах. Рано чи пізно ці зміни вплинуть і на нафтогазові компанії", - йдеться в статті.

Зазначається, що на частку нафтохімії припадає лише 15% споживання нафти, проте Міжнародне енергетичне агентство очікує, що до 2040 року ця частка досягне 50%.

Нафтохімічна галузь буде єдиною, в якій зростання попиту буде прискорюватися, а не сповільнюватися, як, наприклад, в транспортній.

Прогнози МЕА та інших компаній і організацій виходять із стабільно високого споживання пластмас - зі зростанням в середньому на 3% на рік в 2017-2040 роках. Для цього сьогоднішні ринки, що розвиваються, повинні зберегти існуючі моделі споживання.

Однак, зниження використання пластикових пакетів і ряду інших видів пластику може уповільнити зростання його загального споживання удвічі в найближчі два десятиліття, тим самим послаблюючи перспективи попиту на нафту.

Нагадуємо:

З 1 січня 2019 року в Молдові вступили в силу поправки до Закону про внутрішню торгівлю, згідно з якими у роздрібній торгівлі буде заборонено використання одноразових поліетиленових пакетів.

Місто Тюбінген на південному заході Німеччини стане першим у країні, яке запровадить податок на продукти одноразового використання - чашки для кави, коробки для піци та інші контейнери для доставки їжі.

Найбільші світові виробники споживчих товарів, включаючи Procter & Gamble, Nestle, PepsiCo, Mondelez, Danone, Unilever та інші компанії представили інтернет-платформу Loop, яка дозволить знизити залежність від одноразової упаковки.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №9507, який пропонує заборонити продавати пластикові пакети в магазинах.