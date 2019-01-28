Nestle, PepsiCo і Danone почнуть продавати товари в багаторазовій упаковці

Найбільші світові виробники споживчих товарів, включаючи Procter & Gamble, Nestle, PepsiCo, Mondelez, Danone, Unilever та інші компанії представили інтернет-платформу Loop, яка дозволить знизити залежність від одноразової упаковки.

Платформа була представлена ​​в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише "Інтерфакс-Україна".

Loop дозволить покупцям купувати в інтернеті широкий спектр товарів в спеціально розробленій упаковці, придатній для подальшого збору, очищення, наповнення та повторного використання, йдеться в повідомленні компаній-учасниць.

Упаковка виготовляється з різних сплавів металів, скла або спеціально розроблених видів пластику, заявив головний виконавчий директор TerraCycle Том Закі.

За його словами, компанія спиралася на стару модель доставки молока споживачам в західних країнах: молочник привозив продукцію зранку і залишав біля будинку, забираючи порожні пляшки для наступної партії.

Платформа Loop почне роботу в Парижі (спільно з Carrefour) і Нью-Йорку в першій половині 2019 року, а до кінця 2020 року з'явиться і в інших країнах. Надалі система Loop буде доступна і через сайти рітейлерів-партнерів. Зараз в програмі беруть участь близько 25 компаній, однак це число буде збільшуватися, каже Закі.

Продумана схема покупок товарів з безвідходноюї упаковкою істотно підвищить стандарти відповідального споживання по всьому світу, відзначають компанії.

Назва "Loop" (англ. "замкнутий цикл") підкреслює, що ця система стане практичним втіленням теорії "циркулярної" або безвідходної економіки.

Схема роботи сервісу включає шість ключових етапів. На першому споживач купує товари в новій упаковці на сайті Loop або партнерів, залишаючи гарантійну заставу, яку він отримає назад, повернувши упаковку.

На другому покупки доставляються в спеціально розробленій сумці Loop, яка знімає потребу в одноразових матеріалах для перевезення, включаючи картонні коробки.

Третій етап - використання товару. На четвертому споживач повертає упаковку продавцеві без чистки і сортування, просто склавши її в сумку Loop і віддавши кур'єру.

На п'ятому етапі упаковка проходить спеціальне очищення, щоб забезпечити безпечне повторне використання продукції. На останньому етапі упаковка заповнюється повторно і повертається споживачу.

Крім того, сервіс може забирати у споживачів залишки товарів, які можна переробити. Уже зараз TerraCycle в 21 країні світу веде переробку упаковки та сміття - від брудних підгузників до сигаретних недопалків.

Як повідомила Procter & Gamble, нова упаковка буде доступна відразу для декількох брендів компанії, включаючи шампуні Pantene, засоби для прання Tide, продукцію для гоління Gillette.

PepsiCo готова запропонувати клієнтам Loop як газовані напої, так і соки "Тропікана". Nestle розробила для морозива Haagen-Dazs упаковку з алюмінію з подвійними стінками, яка зберігає холод набагато краще за нинішню картонну упаковку.

За даними природоохоронних організацій, щорічно в світі виробляється понад 280 млн тонн нової вихідної пластмаси, при цьому переробляється не більше 9%. У наступні десять років обсяг споживання пластику збільшиться ще на 40% через зростання населення і більш активного споживання.

В океани щорічно потрапляє від 10 млн до 20 млн тонн пластику, і це сміття завдає шкоди екосистемам на понад 13 млрд доларів на рік.

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