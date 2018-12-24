Перше місто у Німеччині введе податок на одноразовий посуд і пакети

Місто Тюбінген на південному заході Німеччини стане першим у країні, яке запровадить податок на продукти одноразового використання - чашки для кави, коробки для піци та інші контейнери для доставки їжі.

Як повідомляє Deutsche Welle, у п’ятницю мер міста Борис Палмер від партії "Зелених" повідомив, що міська рада вже працює над законодавством.

"Зробивши виробництво сміття більш дорогим, ми ліквідуємо фінансові стримуючі фактори… Одноразова упаковка не повинна бути дешевшою, ніж багаторазові", - сказав мер.

Згідно з планом, нові збори хочуть ввести протягом найближчих місяців. Магазини, кафе і ресторани швидкого харчування повинні будуть сплачувати податок за кожну використану чашку або контейнер одноразового використання.

За період з 2016 пo 2017 роки витрати на утилізацію сміття в громадських місцях Тюбінгена зросли на 50 тисяч євро.

План міської влади відображає нову тенденцію щодо відмови від використання одноразових предметів через вплив відходів на довкілля і зміну клімату. У середу Європейський союз погодився ввести заборону на пластикові вироби одноразового використання, зокрема, на ватні палички, пакети, соломинки для напоїв, тарілки та столове приладдя.

Європейська правда