Одна з найбідніших країн Європи забороняє пластикові пакети

З 1 січня 2019 року в Молдові вступають в силу поправки до Закону про внутрішню торгівлю, згідно з якими у роздрібній торгівлі буде заборонено використання одноразових поліетиленових пакетів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Згідно із законодавчими змінами, першими з магазинів зникнуть так звані товстостінні пакети, товщина яких становить понад 50 мікрон. З початку 2020 року з роздрібної торгівлі будуть вилучені найшкідливіші, на думку фахівців, пакети у 15 мікрон.

У 2021 році в Молдові буде повністю заборонено використання будь-яких видів пластикових пакетів, за винятком пакетів, вироблених з екологічно чистих матеріалів, які використовуються для пакування товарів в заводських умовах. Планується також поетапний перехід на паперові пакети.

Наразі, згідно зі статистичними даними Міністерства економіки, на кожного жителя Молдови в рік припадає по 140 пластикових пакетів.

Щорічно в республіці використовуються до 140 мільйонів такої "упаковки".

Нагадаємо, місто Тюбінген на південному заході Німеччини стане першим у країні, яке запровадить податок на продукти одноразового використання - чашки для кави, коробки для піци та інші контейнери для доставки їжі.