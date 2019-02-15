Експорт українських товарів до ЄС зріс на 15%

Темпи зростання експорту українських товарів до Євросоюзу у 2018 році становили 15%.

Про це йдеться в експрес-оцінці Держстату, викладеній на сайті відомства.

Всього за минулий рік було експортовано до ЄС товарів на суму 20,15 млрд доларів, а частка ринку Євросоюзу склала 42,6%. Нагадаємо, що за 2017 рік частка ЄС складала лише 40,5%, проте темпи зростання були суттєво вищими – 29,9%.

Хоча Росія продовжує залишатися найбільшим ринком збуту українських товарів, експорт до неї у 2018 році впав на 7,2%, до 3,65 млрд доларів.

Натомість експорт українських товарів до Польщі становив 3,25 млрд доларів, зрісши на 19,6%. За таких темпів вже цього року Польща може стати ключовим торговельним партнером України.

Серед країн ЄС у трійці ключових покупців українских товарів Італія (2,62 млрд доларів, зростання на 6,5%) та Німеччина (2,2 млрд доларів, зростання на 25,9%). Натомість падіння експорту до країн ЄС зафіксовано лише у торгівлі з Литвою (на 8,4%) та Швецією (на 9,3%).

Серед інших країн звертає увагу падіння експорту до Туреччини (на 6,6%, до 2,35 млрд доларів) та Індії (на 1,3%, до 2,17 млрд доларів). Експорт до Китаю зріс на 7,9%, до 2,2 млрд доларів.

Загалом у 2018 році Україна експортувала товарів на 47,34 млрд доларів, що на 9,4% більше, аніж рік раніше. Втім, у 2017 році темпи зростання експорту становили 19%.

Також минулого року в Україну було імпортовано товарів на 57,14 млрд доларів (зростання на 15,2%). Відновилося зростання імпорту з Росії – він зріс на 14,2%, до 8,1 млрд доларів.

Нагадаємо:

Аналітики назвали Топ-5 експортних продуктів України. У 2018 році вдалося збільшити постачання продовольчої продукції з України на суму 800 мільйонів доларів.

20 найбільших українських компаній забезпечують третину українського експорту.

Україна увійшла до п’ятірки лідерів серед країн, з яких до ЄС надходить імпорт сільськогосподарської продукції.

Вперше за останні роки Україна увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції.

У 2018 році Україна експортувала рекордні 329 тисяч тонн м’яса птиці.

Лідируючу позицію серед імпортерів української аграрної продукції у 2018 році з результатом 1,8 мільярда доларів посідає Індія.

Європейська правда