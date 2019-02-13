Новини дня: про борги за електрику, провал програми 2020 та IT-індустрію

Про борги за електрику. У 2018 році заборгованість споживачів за електроенергію в Україні зросла з 28,9 мільярда гривень до 33,6 мільярда гривень, або на 16%.

Про "віджатий" термінал. Компанія, пов'язана з колишніми власниками "Приватбанку" Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим "Агротермінал Логістік" повернула у свою власність термінал "Бориваж".

Про видобуток газу. "Укргазвидобування" провалило план зі збільшення до 2020 року видобутку газу держкомпанією до 20,1 мільярдів кубометрів.

Про IT-індустрію. Частка IT-індустрії в українській економіці становить 4% ВВП, через півтора року працівників цієї сфери стане вже 200 тисяч.

Про доходи від акцизів на сигарети. Надходження від тютюнових акцизів до Державного бюджету у 2018 році становили 43,6 мільярда гривень, що на 9,3% більше, ніж у 2017 році.

Про найбільшу мережу ресторанів. З 1 лютого київська мережа ресторанів "Козирна карта" перестала працювати - офіс компанії закритий. Закладами керують їхні власники, карти перестануть діяти.

Ви хочете знати більше?

Камера, мотор, поїхали! Як влаштована порночат-індустрія

Що таке "вебкам", як влаштований цей бізнес, скільки заробляють порночат-моделі і як можуть в Україні покарати за таку діяльність.

Газ для авто б'є рекорди: що буде з цінами і чи не "програє" бензин

За останні кілька місяців автогаз значно подешевшав. Чи протримаються ціни на такому рівні і чи не призведе їх обвал до масового переходу автовласників на газ?