Держбюджет отримав рекордну суму надходжень від акцизів на сигарети

Надходження від тютюнових акцизів до Державного бюджету у 2018 році становили 43,6 мільярда гривень, що на 9,3% більше, ніж у 2017 році.

Про це йдеться у прес-релізі Українського центру контролю над тютюном ГО "Життя".

Значне зростання доходів є результатом підвищення специфічного акцизу на тютюнові вироби на 29,7% з 1 січня 2018 року.

Водночас реалізація сигарет зменшилася з 67 млрд до 56 млрд штук або на 16,4%, у порівнянні з 2017 роком. Скорочення реалізації сигарет зумовлено тим, що ціни на них протягом року, за даними Державної служби статистики, зросли на 24,5% за рівня інфляції 9,8%.

Загалом за 12 місяців 2018 року середня ціна пачки сигарет збільшилася з 25,3 до 31,6 гривні, або на 6,3 гривні, з яких 4,3 гривні – це зростання акцизів та інших податків, а ще 2 гривні – це збільшення безподаткової частки ціни тютюновими корпораціями, які намагаються зберегти прибутковість в умовах скорочення продажів свого товару.

"Україна має позитивний досвід попередніх років підвищення податків на тютюнові вироби, що сприяло не лише збільшенню надходжень до бюджету, але й зменшенню поширеності куріння", - йдеться у заяві організації.

У 2008—2018 роках середня ставка акцизу на пачку сигарет в Україні зросла майже у 30 разів, завдяки чому надходження до Держбюджету зросли з 3,5 млрд грн до 43,6 млрд грн у 2018 році при зменшенні кількості курців в Україні з 10 мільйонів до 6,5 мільйонів, за даними Державної служби статистики.

Економічна правда