Гройсман звинуватив "Укргазвидобування" у провалі урядового плану

АТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" провалило план зі збільшення до 2020 року видобутку газу держкомпанією до 20,1 мільярдів кубометрів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду 13 лютого.

"Я вкрай незадоволений тим, що "Укргазвидобування", компанія "Нафтогазу", план, який ми затвердили до 2020 року, фактично провалило. Це викликає у нас занепокоєння, дуже важливо це виправити найближчим часом", - сказав він.

"Ми добули в Україні з приватними видобувними компаніями спільно 21 млрд кубометрів", - зазначив Гройсман.

Він у черговий раз наголосив, що в Україні є достатньо резервів, щоб повністю забезпечити себе газом.

"Постійно скорочується імпорт газу, який ми закуповуємо в Україну", - сказав прем'єр.

Також Гройсман нагадав, що газ із Росії більше не закуповується.

Прем'єр зауважив і про зростання "серьйозними темпами" виробництва альтернативної енергії.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" припинить контракт з головою АТ "Укргазвидобування" Олегом Прохоренком з 15 березня.

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Раніше НАК "Нафтогаз України" заявляла, що "Укргазвидобування" виконало програму "20/20" у частині видобутку газу на старих родовищах. При цьому в 2018 році УГВ отримало лише один спеціальний дозвіл на нову ділянку, в 2017-му - чотири ліцензії, в 2016-му - 13. На тлі отримання в 2017-2018 рр. загалом п'яти ліцензій за природного падіння (через виснаження експлуатованих свердловин) видобутку природного газу УГВ минулого року вдалося збільшити видобуток на 1,2% - до 15 млрд 419,6 млн куб. м

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувною компанією України, що забезпечує майже 75% загального видобутку газу в країні.

Видобуток природного газу в Україні в 2018 році збільшився на 0,5% порівняно з 2017 роком - до 20 млрд 897,7 млн куб. м. Підприємства НАК "Нафтогаз України" за зазначений період збільшили видобуток газу на 0,9% - до 16 млрд 506,3 млн куб. м. Зокрема, "Укргазвидобування" збільшило видобуток газу на 1,2% - до 15 млрд 419,6 млн куб. м, тоді як "Укрнафта" знизила на 2,1% - до 1,078 млрд куб. м. "Чорноморнафтогаз" зберіг на рівні позаминулого року - 8,7 млн куб. м. Решта нафтогазовидобувних компаній, що працюють у країні, в 2018 році знизила видобуток газу на 1% порівняно з 2017 роком - до 4 млрд 391,4 млн куб. м.

Програма "20/20" передбачає збільшення видобутку газу до 15,2 млрд куб. м - у 2017 році, 16,5 млрд куб. м - у 2018 році, 18,3 млрд куб. м - у 2019 році, 20,1 млрд куб. м - у 2020 році.