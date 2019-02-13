НБУ заявив, що "приватівці" незаконно відібрали зерновий термінал

Компанія, пов'язана з колишніми власниками "Приватбанку" Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим "Агротермінал Логістік" повернула у свою власність термінал "Бориваж", що знаходиться в Одеській області.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Комплекс перебував у заставі Нацбанку за виданими кредитами рефінансування.

Повернення комплексу відбулось не у судовому порядку, а шляхом перереєстрації цього майна комунальним реєстратором "Агенція реєстраційних послуг".

В НБУ нагадують, що під цю заставу банк отримав кредит від НБУ, який досі не погасив. Колишні ж власники "Приватбанку" з вересня 2017 року почали у судовому порядку оскаржувати договір іпотеки.

У липні 2018 року справу передали до Верховного суду, який ухвалив рішення на користь Нацбанку та залишив майно у його власності. Відтак, перереєстрація майнового комплексу відбулась незаконно, зазначають в НБУ.

"Національний банк обурений незаконними діями представників ТОВ "Агротермінал Логістик" та державного реєстратора, наслідком яких може стати нанесення багатомільярдних збитків державі. 11 лютого Національний банк подав відповідну скаргу на дії реєстратора до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції", — повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи Нацбанку Віктор Григорчук.

Нагадуємо:

У вересні 2017 року Печерський райсуд Києва заарештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, що належить компанії "Агротермінал Логістик".

Суд задовольнив клопотання Генпрокуратури в рамках кримінального провадження щодо 19 млрд гривень рефінансування НБУ для "Приватбанку".

На думку слідства, майно могли придбати в результаті вчинення кримінального злочину.

Кінцевим бенефіціаром "Агротермінал Логістик" є Ігор Коломойський.

21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у державну власність.

Економічна правда