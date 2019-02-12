Новини дня: про ремонт літаків Boeing в Україні, рекордний врожай та стартапи для "Укрзалізниці"

Про можливі кібератаки. В СБУ кажуть, що Росія спробує вплинути на українські вибори через кібератаки та провокації в соцмережах.

Про ремонт літаків Boeing в Україні. Держпідприємство "Завод 410 цивільної авіації" розпочало освоєння послуг з ремонту та технічного обслуговування авіаційної техніки марки Boeing.

Про Ocean Plaza. Компанія, співвласником якої виступає дочка російського олігарха Аркадія Ротенберга, веде переговори з компанією забудовника Вагіфа Алієва про продаж київського ТЦ Ocean Plaza.

Про рекордний врожай. Україна в 2018 календарному році експортувала зерна в грошовому вираженні на 7,2 мільярда доларів, що є рекордним показником.

Про стартапи для Укрзалізниці. "УЗ" до кінця лютого обере стартапи для впровадження на залізниці.

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