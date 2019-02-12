Росіяни мають намір повернути Ocean Plaza Алієву — ЗМІ

"ТПС Нерухомість", співвласником якої виступає дочка Аркадія Ротенберга, веде переговори з Mandarin Plaza Group Вагіфа Алієва про продаж київського ТЦ Ocean Plaza.

Про це повідомляє Комерсант із посиланням на джерело.

За його словами, "ТПС Нерухомість" не вдалося домовитися про продаж торгового центру Ocean Plaza українській Dragon Capital.

Будівництвом Ocean Plaza початково займалися Ukrainian Development Partners (UDP) і "К.А.Н. Девелопмент ", підконтрольні українським бізнесменам Василю Хмельницькому, Андрію Іванову і Вагіфу Алієву.

"ТПС Нерухомість" викупила проект в 2012 році, сума операції оцінювалася в 280-350 млн доларів. Зараз Ocean Plaza оцінюють в 270-315 млн доларів.

Про бажання компанії вийти з проекту стало відомо ще в 2014 році. Але знайти претендентів на актив виявилося не так просто: серйозні переговори з Dragon Capital почалися тільки влітку 2018 року.

"ТПС Нерухомість" контролюється Лілією Ротенберг (дочка Аркадія Ротенберга), Олександром Пономаренко та Олександром Скоробогатько. Компанія існує з 2004 року, раніше вона контролювалася TPS Real Estate Holding, в числі співвласників якої був Аркадій Ротенберг, якого в 2014 році США і Євросоюз включили в санкційні списки. Його компанії побудували Кримський міст.

Кілька днів тому стало відомо, що "ТПС Нерухомість" більше не займається управлінням Ocean Plaza. Брокер об'єкта компанія UTG оголосила, що ці функції переходять "Київ Молл Менеджменту" (належить Владиславу Зайцеву, пов'язана з власником групи "Фуршет" Ігорем Баленко). За даними українського видання Retailers, в неї перейшла практично вся київська команда "ТПС Нерухомості".

Mandarin Plaza Group контролюється екс-співвласником Ocean Plaza Вагіф Алієвим. У його портфелі - Lavina Mall, Mandarin Plaza, бізнес-центр "Парус".

Mandarin Plaza зараз також займається будівництвом ТЦ Ocean Mall (300 тис. Кв. м). Проект розташовується по сусідству з Ocean Plaza і початково задумувався як його друга черга. Відкриття Ocean Mall заплановано на вересень 2019 року.