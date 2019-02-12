Україна виручила рекордну суму від продажу зерна
Україна в 2018 календарному році експортувала зерна в грошовому вираженні на 7,2 мільярда доларів, що є рекордним показником.
Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов.
За підрахунками інституту, в натуральному вираженні експорт зерна в 2018 році скоротився в порівнянні з 2017 роком на 0,4%, до 41,7 млн тонн, а рекордна виручка пояснюється зростанням експортних цін на зерно.
При цьому в минулому році був встановлений новий рекорд за обсягами експорту кукурудзи - 21,4 млн тонн, що на 10% більше показника 2017 року і в 5,2 рази - результатів 2010 року.
У той же час обсяги експорту пшениці, хоча і перевищили показники 2010 року в 3,3 рази, зменшилися в порівнянні з 2017 роком і становили минулого року 16,4 млн тонн.
Поставки ячменю на зарубіжні ринки в 2018 році знизилися в порівнянні з попереднім роком на 1,3 млн тонн - до 3,6 млн тонн.
За даними інституту, найбільшими покупцями українського зерна в 2018 році, як і раніше, були країни Азії, Європи і Африки.
Лідируючу позицію в рейтингу найбільших імпортерів українського зерна з 2011 року традиційно утримує Єгипет. У минулому році він закупив українського зерна на 20% менше, ніж 2017 року - на 666 млн доларів. Його частка в загальному експорті цього виду сільськогосподарської продукції становила 9,2%.
Іспанія другий рік поспіль утримує другу позицію в топ-10. Минулого року вона збільшила обсяги закупівель зерна майже на 35% в порівнянні з 2017 роком - до 643 млн доларів (8,9%).
Далі йдуть Нідерланди (556 млн дол), Китай (552 млн дол), Індонезія (487 млн дол), Саудівська Аравія (449 млн дол), Італія (336 млн дол), Філіппіни (316 млн дол), Туніс (290 млн дол), Марокко (63 млн дол) і Лівія (248 млн дол).
Крім того, станом на початок січня в 2018/19 маркетинговому році Україна вже експортувала понад 24 млн тонн зерна, що майже на 3 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Економічна правда
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