Україна виручила рекордну суму від продажу зерна

Україна в 2018 календарному році експортувала зерна в грошовому вираженні на 7,2 мільярда доларів, що є рекордним показником.

Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов.

За підрахунками інституту, в натуральному вираженні експорт зерна в 2018 році скоротився в порівнянні з 2017 роком на 0,4%, до 41,7 млн ​​тонн, а рекордна виручка пояснюється зростанням експортних цін на зерно.

При цьому в минулому році був встановлений новий рекорд за обсягами експорту кукурудзи - 21,4 млн тонн, що на 10% більше показника 2017 року і в 5,2 рази - результатів 2010 року.

У той же час обсяги експорту пшениці, хоча і перевищили показники 2010 року в 3,3 рази, зменшилися в порівнянні з 2017 роком і становили минулого року 16,4 млн тонн.

Поставки ячменю на зарубіжні ринки в 2018 році знизилися в порівнянні з попереднім роком на 1,3 млн тонн - до 3,6 млн тонн.

За даними інституту, найбільшими покупцями українського зерна в 2018 році, як і раніше, були країни Азії, Європи і Африки.

Лідируючу позицію в рейтингу найбільших імпортерів українського зерна з 2011 року традиційно утримує Єгипет. У минулому році він закупив українського зерна на 20% менше, ніж 2017 року - на 666 млн доларів. Його частка в загальному експорті цього виду сільськогосподарської продукції становила 9,2%.

Іспанія другий рік поспіль утримує другу позицію в топ-10. Минулого року вона збільшила обсяги закупівель зерна майже на 35% в порівнянні з 2017 роком - до 643 млн доларів (8,9%).

Далі йдуть Нідерланди (556 млн дол), Китай (552 млн дол), Індонезія (487 млн ​​дол), Саудівська Аравія (449 млн дол), Італія (336 млн дол), Філіппіни (316 млн дол), Туніс (290 млн дол), Марокко (63 млн дол) і Лівія (248 млн дол).

Крім того, станом на початок січня в 2018/19 маркетинговому році Україна вже експортувала понад 24 млн тонн зерна, що майже на 3 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Економічна правда