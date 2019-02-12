В Україні ремонтуватимуть літаки Boeing

Держпідприємство "Завод 410 цивільної авіації" вже розпочало освоєння послуг з ремонту та технічного обслуговування авіаційної техніки марки Boeing.

Про це повідомляє видання Ukrainian military pages.

Як наголошується, наразі на території підприємства знаходяться два літаки Boeing 737-500, на яких виконуються роботи з технічного обслуговування та фарбування.

"По завершенні етапу підготовки спеціалістів та сертифікації виробництва, підприємство зможе значно розширити свої можливості, самостійно виконуючи роботи з обслуговування сучасної авіаційної техніки", - йдеться у повідомленні.

Завод планує обслуговувати 5 літаків Boeing-737 на рік з поступовим збільшенням до 2024 року до 40 літаків на рік.

ДП "Завод 410 цивільної авіації" - державне підприємство авіаційної промисловості України, розташоване в Києві.

Підприємство здійснює діагностику, ремонт, технічне обслуговування, переобладнання і модернізацію літаків і вертольотів.