"Укрзалізниця" почне працювати зі стартапами

"Укрзалізниця" до кінця лютого обере стартапи для впровадження на залізниці.

Про це в коментарі delo.ua повідомив директор департаменту стратегічного розвитку та інвестиційної політики "Укрзалізниці" Антон Саболевський.

"Ми відібрали 10 стартапів, зараз з ними працюємо - надаємо інформацію і т. д. В "Укрзалізниці" був наказ - за кожним стартапом закріплені ментори, які з ними працюють. З цих стартапів ми оберемо 4-5 протягом лютого", - розповів Саболевський.

Нагадуємо:

У вересні 2018 року в Україні стартувала інкубаційна програма Future of Mobility Lab. UZ edition, спрямована на прискорення розвитку інновацій на залізничному транспорті.

Future of Mobility Lab. UZ edition - пілотна програма для стартапів, створена "Укрзалізницею" та 1991 Open Data Incubator, яка покликана налагодити роботу державних підприємств та різного роду інновацій.

Понад 60 проектів претендували на участь в програмі. З них експертне журі відібрало 20 команд-півфіналістів, які представили свої проекти на фінальних пітчингах.

В результаті 10 найкращих ідей працюють з менторами УЗ і 1991 Open Data Incubator в рамках тримісячної інкубаційної програми.