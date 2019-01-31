Український аграрний експорт до ЄС зріс на 9%

За результатами минулого року український експорт агропродукції до країн ЄС збільшився на 8,7%.

Про це заявила заступниця міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, йдеться у повідомленні прес-служби Мінагро.

Як зазначається, у 2018 році зовнішньоторговельний обіг товарами АПК між Україною та країнами ЄС збільшився на 11,4% порівняно з 2017 роком та сягнув понад 9 млрд доларів, з яких 6,3 млрд доларів припадає на український аграрний експорт.

"Український експорт продукції АПК до країн ЄС продовжує демонструвати щорічне зростання: в 2016 році він був трохи більше ніж 4 млрд доларів, в 2017 році – 5,8 млрд доларів, а за результатами 2018 року він перевищує 6,3 млрд доларів. Така динаміка чітко демонструє успішність Угоди про ЗВТ між Україною та ЄС в сфері АПК", – зазначила Трофімцева.

За її словами, лідерами українського аграрного експорту на ринки ЄС залишаються зернові, яких експортовано більше ніж на 2,2 млрд доларів, насіння олійних культур – 1,1 млрд доларів та олії – 1,1 млрд доларів.

ТОП-5 ключових імпортерів українських аграрних та харчових продуктів в ЄС очолюють Нідерланди, куди було експортовано продукції майже на суму 1,2 млрд доларів. Друге місце займає Іспанія (1,04 млрд доларів), третє місце у Італії (737,9 млн доларів), а далі йдуть Німеччина (667,4 млн доларів) та Польща (656,7 млн доларів).

Імпорт продукції АПК з країн ЄС також продемонстрував зростання. За 2018 рік він становив майже 2,7 млрд доларів, що на 420,7 млн доларів більше в порівнянні з 2017 роком.

Європейська правда