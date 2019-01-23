Україна увійшла до Топ-5 світових експортерів вершкового масла

Фото Joern Rynio via goodfood.com.au

За 10 місяців 2018 року Україна експортувала 24,4 тисячі тонн вершкового масла, увійшовши у Топ-5 світових експортерів.

Про це йдеться у повідомленні Асоціації виробників молока (АВМ).

Очолює світовий рейтинг ТОП-експортерів вершкового масла Нова Зеландія, яка експортувала 410 365 т, на другому місці — країни ЄС, які поставили на зовнішні ринки 151 253 т вершкового масла. Третю сходинку займає Білорусь — 73 041 т, четверту — США, вони експортували 43 691 т.

Показник України на 17% перевершив минулорічний. Аналітики АВМ зазначають, що це стало можливим за рахунок конкурентної ціни.

Українське масло у 2018 році коштувало в середньому 4,5 дол./кг, тоді як європейське — 5-5,2 дол./кг.

Основні імпортери українського вершкового масла - Марокко та Нідерланди.

У АВМ також підкреслили, що якість українського молока, з якого виготовляють продукцію, останніми роками суттєво покращується. Починаючи з 2013 року, частка молока ґатунку екстра, у структурі надходження на переробку, зросла з 9,8% до 20,6%.

Окрім того, українські експортери - на другому місці у світі з поставок на зовнішні ринки казеїну (7 131 т) та на восьмій позиції серед світових експортерів сухого збираного молока (22 188 т).

Нагадаємо:

Вперше за останні роки Україна увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції.

Україна увійшла до п’ятірки лідерів серед країн, з яких до ЄС надходить імпорт сільськогосподарської продукції.

Раніше аналітики назвали Топ-10 товарів, які експортує Україна.

Економічна правда