Монетизація субсидій не вплине на зростання цін — НБУ

За прогнозами Національного банку, монетизація субсидій готівкою не повинна значно вплинути на інфляцію.

Про це заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб на прес-брифінгу.

"Якщо брати ту інформацію, яка наразі є, а саме про те, що це буде 6 млрд гривень [виплат готівкою] на місяць, і цей експеримент буде продовжуватись два місяці, то це не виглядає як щось значне. В теорії, ці 12 млрд грн не повинні йти на споживчий ринок, це гроші, які повинні витрачатись на комунальні послуги", - заявив заступник голови НБУ.

"Але навіть якщо частина цих коштів піде на споживчий ринок, то ефект не буде дуже значним. Це (ефект - ред) коливається в межах сотої відсотка інфляції", - сказав Сологуб.

Детальніше про виплату субсидій готівкою читайте у статті Економічної правди: Субсидія 2019: чим загрожує монетизація і виплати готівкою

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

Про субсидії 2019 і гроші "на руки": відповіді на найбільш популярні запитання

Економічна правда