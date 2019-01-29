США пред'явили Huawei обвинувачення у крадіжці технологій, Пекін обурився

У США пред'явили китайській компанії Huawei обвинувачення в крадіжці інтелектуальної власності.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Виконувач обов'язків генпрокурора США Метт Вітакер пояснив, що дві слідчі ради присяжних у Сіетлі та Нью-Йорку дійшли висновку, що китайська компанія вкрала інтелектуальну власність у компанії T-Mobile, а також порушувала приписи США стосовно санкцій проти Ірану.

Окрім цього, США оголосили, що направили канадській владі запит про екстрадицію фіндиректора і дочки засновника Huawei Мен Ваньчжоу.

МЗС Китаю закликало США відмовитися від переслідування Мен Ваньчжоу та від "очорнення і нападок на конкретні китайські підприємства".

У Huawei вважають, що висунені раніше судовою владою США обвинувачення на адресу компанії безпідставні.

"Huawei розчарована сьогоднішнім пред'явленням обвинувачень проти компанії", - йдеться в заяві на сторінці Huawei у Twitter.

У заяві згадано Мен Ваньчжоу, яку за запитом Вашингтона раніше заарештували, а потім відпустили під заставу у 7,4 мільйона доларів у Канаді.

"Компанія заперечує, що вона або її дочірня структура чи афілійована організація вчинили якісь з інкримінованих їм порушень законодавства США, зазначених у кожному з пунктів обвинувачення; і не знає про якісь протиправні дії Мен Ванчьжоу та вірить, що американські суди у результаті дійдуть тих самих висновків", - йдеться у заяві.

Раніше НАТО і ЄС закликали до спільного рішення щодо Huawei.

Низка держав, зокрема США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія, наклали значні обмеження на Huawei і ZTE (Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки) через побоювання, що використання продукції компаній зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.

Huawei вийшла на друге місце за кількістю проданих смартфонів у світі у другому кварталі 2018 року, відтіснивши Apple на третю сходинку.

За рік Huawei побила власний рекорд з продажу смартфонів, реалізувавши більше 200 мільйонів апаратів.

У грудні Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Huawei Україна" більш ніж на 100 тисяч гривень "за вчинення двох порушень законодавства про захист економічної конкуренції".