АМКУ оштрафував "Huawei Україна"

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Huawei Україна" більш ніж на 100 тисяч гривень.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Оштрафовано ТОВ "Хуавей Україна" на загальну суму 109 800 грн за вчинення двох порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимоги Голови Антимонопольного комітету України у встановлені ним строки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Huawei вийшла на друге місце за кількістю проданих смартфонів у світі у другому кварталі 2018 року, відтіснивши Apple на третю сходинку.

За рік Huawei побила власний рекорд з продажу смартфонів, реалізувавши більше 200 мільйонів апаратів.

1 грудня у Канаді заарештували, та згодом відпустили під заставу у 7,4 мільйона доларів фіндиректора і дочку засновника Huawei Мен Ваньчжоу. У США її підозрюють у порушенні американських санкцій проти Ірану.

Економічна правда