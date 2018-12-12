Суд у Канаді відпустив під заставу фінансового директора Huawei

Мен Ваньчжоу

Суд канадського Ванкувера ухвалив рішення відпустити під заставу у 7,4 мільйона доларів фінансового директора китайської компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що Ваньчжоу може загрожувати екстрадиція в США, де її підозрюють у порушенні американських санкцій проти Ірану.

Як повідомлялось, 1 грудня у Канаді заарештували фіндиректора Huawei Мен Ваньчжоу.

Ваньчжоу Мен є заступницею голови правління Huawei Technologies і дочкою її засновника Рена Чженфея.

Фондовий ринок негативно сприйняв звістку про затримання Мен Ваньчжоу.

Біржовий індекс китайських компаній Hang Seng China Enterprises Index, акціями яких торгують на біржі Гонконгу, просів на 2,76%.

Акції ZTE, головного суперника Huawei, впали на 6%. Також обвалилися акції постачальників Huawei. Акції великої компанії Shennan Circuit впали більш ніж на 10%.

Українська правда