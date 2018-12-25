Huawei встановила новий рекорд з продажу смартфонів

Компанія Huawei відзвітувала, що реалізувала більше 200 мільйонів смартфонів.

Про це повідомляє Gizchina.

Це новий рекорд для компанії. За підсумками 2017 року Huawei реалізувала 153 млн смартфонів.

Найбільш популярними стали смартфони Huawei P20, Mate 20 і Honor 10.

У Huawei відзначили, що на сьогодні її смартфонами користуються більше 500 млн осіб в 170 країнах світу.

У наступному році компанія планує реалізувати 230-250 млн одиниць.

Відзначається, що показники продажів у Huawei вищі, ніж у Apple.

Раніше Національне управління з кібернетики та інформаційної безпеки Чехії заявилo, що програмне забезпечення та техніка китайських компаній Huawei і ZTE можуть бути небезпечними для користувачів.

Як повідомлялось, 1 грудня у Канаді заарештували фіндиректора Huawei Мен Ваньчжоу. Її підозрюють у порушенні американських санкцій проти Ірану.

Пізніше Суд канадського Ванкувера ухвалив рішення відпустити під заставу у 7,4 мільйона доларів фінансового директора китайської компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу.

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Економічна правда