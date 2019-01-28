Новини дня: про новий суд між “Нафтогазом” і “Газпромом”, багаторазову упаковку та гіперлуп
Про гіперлуп. За результатами науково-технологічного дослідження Національна академія наук України погодила впровадження технології Hyperloop в Україні.
Про Дерипаску. США скасували санкції проти трьох компаній російського мільярдера Олега Дерипаски.
Про новий суд між "Нафтогазом" і "Газпромом". У Стокгольмі розпочалося перше засідання арбітражу за новим позовом НАК "Нафтогаз України" проти російського "Газпрому".
Про завод Фірташа. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив розробити детальний план повернення державі Запорізького титано-магнієвого комбінату.
Про багаторазову упаковку. Procter&Gamble, Nestle, PepsiCo, Mondelez, Danone, Unilever та інші компанії почнуть продавати товари в багаторазовій упаковці.
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Новий закон про валюту: що змінюється для населення і бізнесу
Незабаром набуде чинності закон, який змінює валютне регулювання. ЕП нагадує, які обмеження будуть скасовані.
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