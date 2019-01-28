Академія наук погодила проект Hyperloop в Україні

За результатами науково-технологічного дослідження НАН України погодила впровадження технології "транспорту п’ятого покоління" в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

У ході презентації у міністерстві представлено низку кроків, які стануть базисом для втілення проекту у життя. Зокрема, це аналітика пасажиропотоків, оцінка промислового потенціалу України та проведення міжнародних конкурсів Hyperloop з метою підтримки та розвитку інноваційних розробок.

"Науковці переконані, що виробничі потужності, інвестиційні можливості та управлінські переваги дадуть змогу успішно розвивати проект HypeUA. За оцінками науковців, гіперлуп може не тільки стати новітнім самостійним видом транспорту, а й спонукати розвиток супутніх галузей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що партнери визначили свою готовність брати участь у розвитку технології гіперлуп та минулого року підписали меморандуми про співробітництво. Серед них: Агентство розвитку Дніпра, Платформа розвитку інновацій, Інноваційний парк UNIT.City, ДП ВО "Південмаш", Український інститут майбутнього, Гемфрі Інжиніринг, Каховський завод електрозварювального устаткування, Укроборонпром.

"Наступним кроком є реалізація проекту на базі Центру транспортних інновацій Transport Tech Hub. Основна ціль Центру – об'єднати всі технології, які кожен партнер проекту може привнести, для отримання найбільш ефективних рішень в галузі транспорту", - заявили в Мінінфраструктури.

Нагадуємо:

У місті Дніпро почнеться будівництво тестового майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском.

Міністерство інфраструктури та компанія Hyperloop Transportation Technologies домовилися про співпрацю в галузі розвитку технологій високошвидкісного транспортування.

Експерти порахували скільки коштуватиме будівництво Hyperloop в Україні та розрахували вартість квитка.

Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

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Економічна правда