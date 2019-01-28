Офіційний курс: гривня почала тиждень зі зміцнення

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 28 січня на рівні 27,81 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,56 гривні (на 25 січня - 31,51 гривні).

Нагадуємо:

25 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,8 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок та встановив його на 25 січня на рівні 27,78 гривні.

Ситуація на ринку облігацій внутрішньої держпозики початку 2018 року, коли нерезиденти активно купували боргові зобов'язання країни, повторюється і на початку 2019 року.

22 січня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 13,569 мільярдагривень.

Внаслідок інтересу нерезидентів до гривневих облігацій підвищився рівень пропозиції валюти на міжбанківському ринку, що призвело до зміцнення гривні.

Економічна правда