Гривня завершує тиждень зміцненням

25 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,8 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,77 - 27,8 гривні;

Євро - 31,62 - 31,65 гривні;

Російський рубль - 0,4199 - 0,4206 гривні.

Нагадуємо:

25 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,90 - 27,95 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок та встановив його на 25 січня на рівні 27,78 гривні.

Економічна правда