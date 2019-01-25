Гривня завершує тиждень зміцненням
П'ятниця, 25 січня 2019, 18:02
25 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,8 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,77 - 27,8 гривні;
Євро - 31,62 - 31,65 гривні;
Російський рубль - 0,4199 - 0,4206 гривні.
Нагадуємо:
25 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,90 - 27,95 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок та встановив його на 25 січня на рівні 27,78 гривні.
Економічна правда
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