Рева: В Україні існуватиме два варіанти виплати субсидій
Безготівкова та готівкова моделі виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг можуть функціонувати паралельно.
Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує прес-служба відомства.
"По закінченні опалювального сезону, провівши обидва варіанти надання субсидій, відбудеться ревізія ефективності обох варіантів і за результатами цього буде вирішено який буде залишено. Я прогнозую, що ми залишимо обидва варіанти - і безготівковий, і готівковий. Ті люди, які отримали субсидію готівкою і будуть добросовісно платити, залишаться на готівковій формі, а ті хто зірвали терміни оплати або не оплатили, після сплати боргу будуть переведені на безготівкову форму надання субсидій", - заявив Рева.
Він зазначив, що відповідно до ухвалених урядом рішень з 1 січня 2019 року розпочато виплату субсидій у безготівковій формі для тих домогосподарств, яким субсидію було призначено з 2019 року.
За словами міністра, ця система передбачає перерахування сум субсидій на спеціальні рахунки, з яких сплачуватимуться житлово-комунальні послуги, та подальшу виплату в готівковій формі усіх заощаджених коштів після закінчення опалювального сезону.
Разом із тим, наголосив Рева, запланована на березень виплата субсидій у готівковій формі тим громадянам, яким субсидію було призначено у жовтні 2018 року, передбачає виплату готівкою усієї суми призначеної субсидії людям для сплати ними житлово-комунальних послуг.
Детальніше про виплату субсидій готівкою читайте у статті Економічної правди: Субсидія 2019: чим загрожує монетизація і виплати готівкою
Нагадуємо:
27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.
З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.
У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.
Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів
Про субсидії 2019 і гроші "на руки": відповіді на найбільш популярні запитання
Економічна правда
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