Новини вихідних: про рулони гривні, валютні послаблення та Іванку Трамп

Про турецькі безпілотники. Україна закупила для армії ударні турецькі дрони Bayraktar TB2

Про іноземний сир. Україна в 2018 році збільшила імпорт сирів на 37,1% в порівнянні з 2017 роком.

Про рулони гривні. Національний банк проведе електронний біржовий аукціон із продажу нерозрізаних аркушів банкнот різних номіналів.

Про Іванку Трамп. Донька американського президента Дональда Трампа Іванка Трамп, а також колишній постпред США при ООН Ніккі Гейлі є кандидатами на посаду президента Світового банку.

Про валютні послаблення. Національний банк чекає умов для скасування обов'язкового продажу валюти і зняття інших обмежень.