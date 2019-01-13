Новини вихідних: про рулони гривні, валютні послаблення та Іванку Трамп
Неділя, 13 січня 2019, 18:00
Про турецькі безпілотники. Україна закупила для армії ударні турецькі дрони Bayraktar TB2
Про іноземний сир. Україна в 2018 році збільшила імпорт сирів на 37,1% в порівнянні з 2017 роком.
Про рулони гривні. Національний банк проведе електронний біржовий аукціон із продажу нерозрізаних аркушів банкнот різних номіналів.
Про Іванку Трамп. Донька американського президента Дональда Трампа Іванка Трамп, а також колишній постпред США при ООН Ніккі Гейлі є кандидатами на посаду президента Світового банку.
Про валютні послаблення. Національний банк чекає умов для скасування обов'язкового продажу валюти і зняття інших обмежень.
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