Україна закупила турецькі ударні безпілотники

Україна закупила для армії ударні турецькі дрони Bayraktar TB2.

Про це повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Угоду з турецькою компанією Baykar Makina підписала ДК "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому".

"Ці новітні ударні безпілотники оперативно-тактичного рівня окрім високотехнологічних характеристик також можуть бути доозброєні сучасним високоточним ракетним озброєнням для знищення бронетехніки, інженерних та фортифікаційних споруд, а також морських цілей", - розповів президент.

Нагадаємо, раніше, за неофіційними даними, Україна поставила на озброєння Ізраїля мобільну станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга-М".

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