Іванка Трамп може стати президентом Світового банку — ЗМІ
Донька американського президента Дональда Трампа Іванка Трамп, а також колишній постпред США при ООН Ніккі Гейлі є кандидатами на посаду президента Світового банку.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.
Нинішній голова Світового банку Джим Ен Кім піде у відставку з 1 лютого, незважаючи на те, що термін його повноважень закінчується тільки у 2022 році. За словами самого банкіра, він хотів би повернутися до роботи у приватному секторі економіки.
Серед кандидатів на його посаду називаються Ніккі Гейлі, Іванка Трамп, заступник міністра фінансів США з міжнародних справ Девід Мелпас і глава Агентства США з міжнародного розвитку Марк Грін.
Перший час обов'язки глави Світового банку буде виконувати Крісталіна Георгієва. Визначитися з кандидатурою наступного президента планується до середини лютого.
Президентом Світового банку обирається громадянин США, оскільки Штати є найбільшим акціонером банку.
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