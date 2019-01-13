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Іванка Трамп може стати президентом Світового банку — ЗМІ

Неділя, 13 січня 2019, 13:40
 

Донька американського президента Дональда Трампа Іванка Трамп, а також колишній постпред США при ООН Ніккі Гейлі є кандидатами на посаду президента Світового банку.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Нинішній голова Світового банку Джим Ен Кім піде у відставку з 1 лютого, незважаючи на те, що термін його повноважень закінчується тільки у 2022 році. За словами самого банкіра, він хотів би повернутися до роботи у приватному секторі економіки.

Серед кандидатів на його посаду називаються Ніккі Гейлі, Іванка Трамп, заступник міністра фінансів США з міжнародних справ Девід Мелпас і глава Агентства США з міжнародного розвитку Марк Грін.

Перший час обов'язки глави Світового банку буде виконувати Крісталіна Георгієва. Визначитися з кандидатурою наступного президента планується до середини лютого.

Президентом Світового банку обирається громадянин США, оскільки Штати є найбільшим акціонером банку.

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Світовий банк Трамп

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