НБУ готує нову хвилю валютних послаблень

Національний банк чекає умов для скасування обов'язкового продажу валюти і зняття інших обмежень.

Про це заявив заступник глави Нацбанку Олег Чурій, передає FinClub.

"Ми виділили пріоритети, які обмеження маємо намір знімати в першу чергу: продаж валютної виручки, Т+1 (вимога щодо попереднього резервування коштів для купівлі іноземної валюти - ЕП), скасування обмеження на репатріацію дивідендів. Це наш пріоритет. Я думаю, що якщо ми будемо проводити найближчим часом ще одну хвилю лібералізації, то ці обмеження ми будемо знімати або зменшувати", - заявив Чурій.

Першими можуть зняти обмеження з продажу валютної виручки.

"Щодо скасування обов'язкового продажу - ми зменшимо з 50% до, можливо, 30%. Але це буде залежати від макроекономічної ситуації. Може ми повністю скасуємо одноразово це обмеження", - підкреслив Чурій.

Для цього НБУ повинен побачити позитивні макроекономічні тенденції і в інфляції, і на валютному ринку.

"Бізнес каже, що вони оцінюють позитивно саму динаміку. Вони розуміють, що це не обмеження, які діятимуть постійно. Ми з середини 2015 року всі наші кроки спрямовуємо на зняття обмежень. Жодного нового обмеження ми ще не ввели і не збираємося це робити", - сказав Чурій.

Нагадаємо, Нацбанк ухвалив і оприлюднив нормативно-правові акти, які стануть основою для нової ліберальної системи валютного регулювання, передбаченої законом "Про валюту і валютні операції".