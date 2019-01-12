Нацбанк виставляє на продаж нерозрізані гривні

Національний банк 24 січня проведе електронний біржовий аукціон із продажу нерозрізаних аркушів банкнот різними номіналами.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Згідно з розпорядженням регулятора, на електронний біржовий аукціон будуть виставлені нерозрізані аркуші банкнот номіналами 1 та 2, 5 та 10 гривень у зв’язку з підвищеним попитом та численними заявками.

Аукціон відбудеться 24 січня об 11:00 в системі електронних торгів із можливістю віддаленого доступу. Його проведе Універсальна товарна біржа "Контрактовий дім УМВБ".

Нагадаємо, раніше Нацбанк випустив шестикутні монети.

У грудні Нацбанк випустив банкноту часів УНР.