Новини дня: про розмитнення "євроблях", банківську кризу та поїзд "чотирьох столиць"
Про розмитнення "євроблях", банківську кризу та поїзд "чотирьох столиць".
Про поїзд "чотирьох столиць". Заповнюваність вагонів поїзду "чотирьох столиць" за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига становить близько 40%.
Про ціни на електрику. Вартість електроенергії для побутових споживачів—мешканців Києва становить 3,64 євроцента за кіловат/година, і є найнижчою серед усіх європейських столиць.
Про Прохоренка в "Укрнафті". Глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко отримав пропозицію очолити "Укрнафту".
Про розмитнення "євроблях". У парламенті заявили, що в Україні провалена роз'яснювальна робота щодо правил розмитнення авто на єврономерах і цей процес йде повільно.
Про банківську кризу. За частотою системних банківських криз Україна входить до трійки країн-лідерів у світі, адже упродовж останніх 20 років вони траплялися тричі.
Про валютні депозити. За підсумками тижня з 26 листопада по 2 грудня середні ставки за банківськими вкладами для гривні виросли, вклади в доларах та євро знизили прибутковість.
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