Прохоренку запропонували очолити "Укрнафту"
Понеділок, 3 грудня 2018, 13:22
Глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко отримав пропозицію очолити "Укрнафту".
Про це повідомили джерела Економічної правди.
Прохоренко був призначений керівником ПАТ "Укргазвидобування" у червні 2015 року.
Головою "Укрнафти" акціонери 22 липня 2015 року обрали Марка Роллінза.
Новий керівник газового напряму "Нафтогазу" Андрій Фаворов раніше розповів в інтерв'ю ЕП, що нічого не знає про плани Прохоренка.
За даними ЕП, обговорюється можливість поділу "Укрнафти" на бізнес нафти і газу.
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Економічна правда
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