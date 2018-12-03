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Прохоренку запропонували очолити "Укрнафту"

Понеділок, 3 грудня 2018, 13:22
Олег Прохоренко
Олег Прохоренко
Фото Економічна правда

Глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко отримав пропозицію очолити "Укрнафту".

Про це повідомили джерела Економічної правди.

Прохоренко був призначений керівником ПАТ "Укргазвидобування" у червні 2015 року.

Головою "Укрнафти" акціонери 22 липня 2015 року обрали Марка Роллінза.

Новий керівник газового напряму "Нафтогазу" Андрій Фаворов раніше розповів в інтерв'ю ЕП, що нічого не знає про плани Прохоренка.

За даними ЕП, обговорюється можливість поділу "Укрнафти" на бізнес нафти і газу.

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Економічна правда

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