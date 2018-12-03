У Раді поскаржилися на повільне розмитнення "євроблях"

Голова підкомітету з питань митної справи комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова заявила, що в Україні провалена роз'яснювальна робота щодо правил розмитнення авто на єврономерах і цей процес йде повільно.

Про це вона сказала під час погоджувальної ради у понеділок.

За її словами, за тиждень було розмитнено близько 74 авто з іноземною реєстрацією.

"Наразі немає належної роз'яснювальної політики і тому люди не розуміють, хто і як має в'їжджати, які документи необхідні для розмитнення та інше", - сказала нардеп.

Острікова додала, що якщо не буде проведена належна роз'яснювальна робота і люди не встигнуть розмитнити свої авто у пільговий період, то доведеться ставити питання про його продовження.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Читайте також: Скільки коштує розмитнення авто за новим законом. Калькулятор