У Раді поскаржилися на повільне розмитнення "євроблях"
Голова підкомітету з питань митної справи комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова заявила, що в Україні провалена роз'яснювальна робота щодо правил розмитнення авто на єврономерах і цей процес йде повільно.
Про це вона сказала під час погоджувальної ради у понеділок.
За її словами, за тиждень було розмитнено близько 74 авто з іноземною реєстрацією.
"Наразі немає належної роз'яснювальної політики і тому люди не розуміють, хто і як має в'їжджати, які документи необхідні для розмитнення та інше", - сказала нардеп.
Острікова додала, що якщо не буде проведена належна роз'яснювальна робота і люди не встигнуть розмитнити свої авто у пільговий період, то доведеться ставити питання про його продовження.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.
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